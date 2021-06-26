مفاجأة في السلسلة الختامية لبطولة الأبطال للإسكواش..تفاصيل

/637408/مفاجأة-في-السلسلة-الختامية-لبطولة-الأبطال-للإسكواشتفاصيل

خرجت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، من السلسلة الختامية لدور المجموعات، حيث استطاعة نوران جوهر من تحقيق الفوز على نوران الشربيني، وتأهلت نوران جوهر في صداراة المجموعة، وفي المقابل خرج على فرج المصنف الأول عالميا من دور المجموعات أيض، حيث استطاع مصطفى عسل التغلب على الأول عالميا علي فرج، وتأهل في صداراة المجموعة، كما استطاع طارق مؤمن من التغلب على الويلزي جويل ماكين، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

نتائج مباريات السلسلة الختامية لدور المجموعات من بطولة الأبطال للإسكواش

انتهت المباراة التي جمعت كل من، نور الشربيني ونوران جوهر، ضمن منافسات السلسلة الختامية لدور المجموعات، بفوز نوران جوهر بنتيجة شوطين مقابل شوط، للتأهل نوران جوهر على كمتصدر للمجموعة، وجاء خلفها الفرنسية كاميل سيرم، كما استطاع مصطفى عسل من التغلب على المصنف الأول عالميا علي فرج، حيث حقق عسل الفوز بنتيجة شوطين دون مقابل، ليتأهل في صداراة المجموعة، ويأتي خلفه محمد الشوربجي، وبالتالي ودع علي فرج ومروان الشوربجي الذي خسر من شقيقه الأصغر، البطولة من دور السلسة الختامية لدور المجموعات.

فعاليات السلسة الختامية لبطولة الأبطال للإسكواش

وتقام فعاليات السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال و مثلهم على مستوى السيدات، ويتم تقسيم الثماني لاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3، أي اللاعب الذي يحقق الفوز في شوطين من المباراة يصبح هو الفائز، وينظم البطولة فرق وادي دجلة، وتستمر فعاليات المنافسة حتى يوم 27 من شهر يونيو الجاري، وتقام المنافسات في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر. وتقام مباريات نصف نهائي البطولة اليوم السبت، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج مواعيد مباريات نصف النهائي والتي جاءت كالتالي:

مواعيد مباريات نصف النهائي للإسكواش، اليوم السبت

1- تقام المباراة الأولى للسيدات بين نوران جوهر وجويل كينج في تمام الساعة السابعة مساء(7 م).

2- تقام المباراة الأولى للرجال بين طارق مؤمن ومصطفى عسل في تمام الساعة السابعة ونصف مساء(7:30 م).

3- تقام المباراة الثانية للسيدات بين هانيا الحمامي وكاميل سيرم في تمام الساعة الثامنة وربع مساء(8:15 م).

4- تقام المباراة الثانية للرجال بين محمد الشوربجي وبول كول في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء(8:45 م).