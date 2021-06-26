دوت الخليج يكشف المسكوت عنه في ملف "المنشطات الرياضية"..الكابتن حسام غانم يطلق أجراس الإنذار ضد مافيا المكملات

/637405/تحيا-مصر-يكشف-المسكوت-عنه-في-ملف-المنشطات-الرياضيةالكابتن-حسام-غانم-يطلق-أجراس-الإنذار-ضد-مافيا-المكملات

يواجه الشباب المصري مجموعة من الأفكار الخاطئة، والعادات والسلوكيات الرياضية الخطيرة التي تصل إلى حد "القاتلة"، ومن ضمن الأخطار المباشرة على الآلاف من شبابنا، الإفراط في الاستخدام العشوائي للمكملات الرياضية، تحديدا مجهولة المصدر منها.

دوت الخليج يشتبك مع هذا الملف الذي لم يلق حتى الآن الاهتمام الكافي، ولا التصدي الحاسم من أجل التوصل إلى حلول تمنع تلك السموم عن جسد شبابنا، لذا يركز الكابتن حسام غانم على هذا الملف، من خلال إطلالته المميزة عبر دوت الخليج، من خلال برنامجه "عاش ياكوتش"، لإطلاق أجراس الإنذار والتحذير من هذا الخطر القاتل.

سم قاتل

تغزو الأسواق المصرية، أنواعا شتى من المكملات الغذائية الرياضية، مجهولة المصدر، والتي لايكون هناك دراسات حقيقية وتأكد كافي من مدى أمانها وسلامها على صحة الشباب، لذا نكون أمام حقيقة أن لإفراط في تناول تلك المكملات، يهددك بالموت المفاجئ، وأصبحنا أمام حقيقة واضحة ومستقرة، تقول بأن تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبيب، أو الإفراط فيها، قد يتسبب في تراكمها بخلايا الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، التي قد تصل إلى حد التسمم والوفاة المفاجئة.

ورغم التحذيرات التي لاتتوقف من أخطار تلك السموم، والتي يكون لها العديد من البدائل الشرعية الآمنة، إلا أننا نواجه زيادة يومية في حجم المقبلين على شراء تلك المواد رغبةً في بناء سريع للعضلات، وتحسين شكل أجسادهم في وقتٍ قصير، دون إدراك أن مايقبلون عليه يضر مباشرة بأكثر الأجهزة الحيوية في أجاسادهم، وأنه سيصيبهم بالضرر البالغ.

حسام غانم

يعد الكابتن حسام غانم أحد أفضل خبراء اللياقة البدنية والتغذية، ويطل من نافذة ستوديو دوت الخليج، ليركز خلال الفترة المقبلة على إعمال دور توعوي للشباب، بهدف إيصال الصورة الصحيحة، والتي يحاول أن ينفيها مافيا إغراق الأسواق بالمكملات المغشوشة، أو غير المتخصصين في الصالات الرياضية، واللذين يلقون بالشباب في التهلكة، غير عابئين بأرواحهم ولا السموم التي على وشك أن تفتك بأجسادهم.

وسوف يطلق الكابتن حسام غنام، مجموعة من النصائح والإرشادات للشباب، والتي تأتي من خلفية علمية وعملية، تساعد الشباب على بلوغ آمالهم وأحلامهم في امتلاك جسد صحي، ولكن دون اللجوء في سبيل ذلك إلى الطرق المدمرة اعتمادا على المنشطات.

حيث يوضح الكابتن غنام أنه مع استخدام تلك المكملات لفترات طويلة قد يتسبب ذلك في مشاكل بالجهاز الهضمي و الكلي واضطرابات في المعدة.

تحذيرات رسمية

يأتي الدور التوعوي الذي يشيعه موقع دوت الخليج، بالاشتباك مع تلك القضية الحساسة، وثيقة الصلة بصحة آلاف الشباب، متسقا مع التحذيرات الرسمية، التي أطلقها مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، محذرا من من الإسراف في استخدام المكملات الغذائية لما تشكله من خطورة على صحة الجسموأوضح المركز أن المكملات، وخاصة منشطات كمال الأجسام، تستخدم في الأساس لعلاج نقص هرمونات الذكورة، وبعض أنواع الأنيميا.

وورد في حديث وزارة الصحة، أن بعض تلك المكملات تعمل على بناء عضلات الجسم، إلا أن بعض الرياضيين يقبلون على تناولها بشكل فيه إسراف ومبالغة ، بما فيها المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة "ميثاندروستينولون، بولدينون، نادرولون، أوكساندرولون، ومنها ما يتم تناوله عن طريق الفم أو كدهان موضعي للجلد أو عن طريق الحقن.

قبل أن يسرد البيان مجموعة من الأخطار، تعد دافعا لموقعنا في التطرق لتلك المشكلة وفتح هذا الملف، حيث يواجه الشباب أخطار: الإسراف والإدمان في تناول منشطات كمال الأجسام بما يؤدي إلى الاضطرابات النفسية والعصبية، ظهور حب الشباب والصلع، النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، السرطان، الضعف الجنسي والعُقم، تلف الكبد، ضمور الخصيتين.