رئيس مجلس الشورى السعودى يصل القاهرة لحضور افتتاح جلسات البرلمان العربى

وكان فى استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولى رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلى، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربى نبيل الشروقى وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولى سفارة المملكة فى القاهرة.
وسيحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث للبرلمان العربى ويلقى فى افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربى، كما يتسلم فى مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربى من رئيس البرلمان العربي، حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى فى العالم العربى ممن لهم إسهامات فاعلة فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربى المشترك.
من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربى فى تصريح صحفى أن تكريم البرلمان العربى للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، يأتى تقديراً لدوره فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود، التى يقوم بها فى مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلمانى العربى المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التى يقوم بها فى المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية فى سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية فى المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.
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