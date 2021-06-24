في ثاني أيام زيارتها لبرج العرب.. حقوق النواب: حياة كريمة انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة.. والسيسي نجح في تحويل التحديات لفرص استثمارية.. وقضى على العشوائيات فترة وجيزة «صور وفيديو»

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تفقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بمدينة برج العرب، وذلك في ثاني أيام زيارتها لمحافظة الاسكندرية والتي تستغرق يومين .

واستمعت اللجنة لعرض من جاكلين عاز نائب محافظ الاسكندرية ، والتي اكدت ان المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث ستتنوع تلك الخدمات ما بين خدمات في الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحى والإنارة ومياه الشرب والأنشطة الرياضية وغيرها .

واضافت انه أن تم اختيار مدينة برج العرب القديمة و3 وحدات محلية تابعة لها وهي «بهيج وأبو صير والغربانيات» وتضم و48 قرية و5 نجوع تابعة لها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف ومن المقرر ان يستفيد من أعمال التطوير حوالى 130 ألف مواطن من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات.

وتفقد ت اللجنة خلال الزيارة عدد من الانشاءات التي تم البدء فيها مثل خزان المياة الرئيسية بالكيلو ٣٨ ، وأشاد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان أن الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي يسعى لها، مضيفا "القيادة السياسية قدمت نموذج في تحقيق المقومات الاساسية لحقوق الانسان التي تتمثل في توفير الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية ، والمنشأت الشبابية .

وأوضح رضوان ، أن مجلس النواب والحكومة في مركب واحد وهدفهما الاساسي خدمة المواطن ، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ، بحق المواطن في الحصول علي حياة كريمة ، تتمثل في وجود سكن مناسب وخدمات علي أعلي مستوي من الجودة .

وأشار رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان إلي أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل القرب والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع ٥٠ مليون مصري .

من جانبه قال النانب محمد تيسير مطر ، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، استطاع خلال فترة وجيزة القضاء الي العشوائيات وتحقيق سبل الحياة الكريمة للمواطنين ، مؤكدا انه لولا الدعم الكبير والقرارات التي اتخذها الرئيسي عبدالفتاح السيسي ، ما كانت تحققت تلك الانجازات التي نشاهدها الآن .

فيما انتقد النائب محمد سلطان، رفض بعض المواطنين الانتقال من المناطق العشوائية الي الي مساكن حياة كريمة ، مؤكدا ان الدولة تسعي لتحقيق مصالحهم وتوفير متطلباتهم الاساسية مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الدولة التي تسعى دائما لنقل المواطنين والدولة الي الامام .

من جانبه قال النائب احمد نشأت منصور إن مشروع «حياة كريمة» سيغير وجه القرية المصرية وسيعيد تشكيل المجتمع المصري من جديد، فالمشروع لا يتمثل في اسم سياسي أو هدف سياسي، ولا يتمثل في مبادرة اجتماعية لتحسين أوضاع أهالي الريف والقرى، ولكنه مشروع شامل، فهو مشروع سياسي واقتصادي وصناعي وزراعي، فهو مشروع متكامل تصل أهميته لأهمية مشروع مثل السد العالي وقناة السويس، فهو مشروع متكامل الأهداف.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس