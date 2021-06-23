/637059/مران-الأهلي-حضور-شادي-محمد-لمؤازرة-الفريق-وموسيماني-يحاضر-اللاعبين-بالفيديو

حضر شادي محمد لاعب الأهلي السابق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب السلام، ويرصد دوت الخليج ابرز لقطات تدريب القلعة الحمراء اليوم

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي جرى مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

موسيماني يجتمع باللاعبين عن طريق الفيديو

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة التي استمرت 30 دقيقة على تأكيد قوة فريق الترجي التونسي، وصعوبة المباراة المقبلة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

واستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي قبل مواجهة السبت المقبل.

مران النادي الأهلي اليوم

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في مدينة رادس، ويسعى لحسم التأهل في مباراة الإياب لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.