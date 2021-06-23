الصحة تحدث قواعد القادمين من الخارج.. وتؤكد: التطعيم بلقاح كورونا يغنى عن PCR

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تحديث دخول القادمين إلى البلاد من الخارج خلال الفترة المقبلة عبر المطارات والموانيء، حيث وجهت بالسماح بدخول القادمين الحاصلين على تطعيم لقاح كورونا دون الحاجة إلى تحليل PCR بشرط أن تحتوى على QR وليس ورقيًا.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم وزعته على المطارات والموانى إن ذلك يتضمن اللقاحات الحاصلة على مُوافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعي القارة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر - أسترازينيكا - موديرنا - سينوفارم - سينوفاك - أو سبوتنيك)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، وذلك بالنسبة للدول غير المُتأثرة بالسلالات المُتحورة من كورونا.

وأشارت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة إلى أنه بالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المُتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول: “الهند، بنجلاديش، باكستان، بودان، ميانمار، نيبال، سريلانكا، فيتنام، البرازيل، وأمريكا اللاتينية” بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال 14 يومًا السابقة، ولم تطبيق الإجراء التالي.

وتابعت: "يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزه الراكب شهد فيروس كورونا وقبول الشهادات المُعتمدة في الدولة (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار 19 -ID NOW COVID، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.