انطلاق امتحانات الدبلومات والثانوية الأزهرية بشمال سيناء وسط إجراءات احترازية

انطلقت صباح اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء، وسط اجراءات وقائية واحترازية، شملت على اعمال النعقيم والتطهير، مع خضوع الطلاب للكشف بواسطة جهاز قياس الحرارة قبل دخولهم إلى اللجان.

وشهدت لجان الامتحانات اتخاذ الاجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة، وتوفير كافة احتياجات الطلاب من مياه ومراوح للتغلب على حراىة الطقس وتسير الامتحانات ويط هدوء تام في كافة لحان المحافظة.

وشهد محيط المدارس التي تجري بها الامتحانات تشديدات أمنية لتأمين الامتحانات، الى جانب توافر سيارات الاسعاف والحماية المدنية .

وأعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام شمال سيناء عن تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة ، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منهم : 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة ، 8 بجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، بجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و 3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .

وقال محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة ( 365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 174 طالبا وطالبة فى القسم العلمى )، مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .

وأعلن أنه تم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة ، وتوفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة.

وأضاف محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة ، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا الى بدء الامتحانات اعتبارا من اليوم السبت الموافق 19 يونية الجارى حتى الأول من أغسطس المقبل.