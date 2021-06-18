الرئيس السيسى يهنئ رئيس سيشل بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس وافل جون تشارلز رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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