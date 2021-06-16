/636046/لطلبه-بوسة-شفايف-زوجة-ترفع-دعوى-طلاق-فى-محكمة-مصر-الجديدة

«قالي هاتي بوسه شفايف قدام أهله».. كان هذا الطلب هو أول أسباب المشاكل الزوجي بين "م .ن" وزوجها " م. ح"، بهذة الكلمات قالت الزوجة في الدعوي أنها تزوجت من المدعي عليه جواز صالونات إلا أنها وجدت فيه عريسا مناسبا ورجل قادر على تحمل مسؤوليات الزواج ومستعد لبناء أسرة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن رفع دعوى طلاق إحدى السيدات على زوجها بسبب طلبه بوسه

دعوى الزوجة أمام المحكمة.. حاول يبوسها

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة: " أنه كان شديد الارتباط بأسرته بداية من والديه وأشقائه مرورا بأولاد أعمامه وأخواله، ولم تكن علاقتهم علاقة قرابة عادية بل كانت أكثر من ذلك فجميعهم يعرف أدق تفاصيل حياة الآخرين خاصة وأن والديه أولاد عم ما جعل قرايبه كلهم قرايب بعض، على حد قولها في الدعوى.

بوسة تتسبب فى الانفصال

وأكملت الزوجة في دعواها ": في أحد الأيام وخلال زيارة إثنين من أبناء عمه لنا بصحبة زوجتيهما قال لي أمامهم هاتي بوسة شفايف على سبيل المزاح لكنني اعترضت على طريقته واتكسفت قدامهم وعنفته أمامهم ما أثار غضبه لتبدأ بعدها المشاكل الزوجية.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة ": تحولت حياتنا إلى جحيم في الفترة القصيرة من المشاكل المستمرة، وعندما طلبت منه الإنفصال وافق، ولكن بشرط تنازلي عن كل حقوقي الشرعية، وهو ما دفعني للجوء إلى المحكمة لإقامة دعوى الطلاق.