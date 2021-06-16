/636042/سعد-سمير-مباريات-الأهلي-والترجي-تمثل-ديربي-إفريقيا من-نوع-خاص-داخل-القارة

تحدث سعد سمير لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة الرتجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصيد دوت الخليج حديث اللاعب عن المواجهة:

وقال:” إن وجود الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، هو دافع كبير للاعبين لمواصلة المشوار وتحقيق النجمة العاشرة والحفاظ على اللقب الإفريقي هذا الموسم”.

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وأضاف قائلاً:”سعيد جدا بروح اللاعبين، وحالة التركيز قبل مباراة الترجي التونسي، ونتمنى جميعا أن يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية.

واستكمل:” أن مباريات الأهلي والترجي التونسي تمثل “ديربي إفريقيا” من نوع خاص داخل القارة لما تشهده من خبرات وعناصر مميزة في الفريقين.

وأردف:” مبارياتنا مع الترجي دائما صعبة، وهذا ما تحدثنا فيه نحن اللاعبين بشأنه خلال الفترة الماضية وضرورة التركيز في المباراتين من أجل التاهل للمباراة النهائية .

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية، والحفاظ على اللقب بفضل الروح القتالية التي يتميز بها جميع عناصر الفريق من بداية البطولة هذا الموسم.

وأضاف أن لاعبي الفريق يقدرون دائما مطالب الجماهير بتحقيق الفوز في كل مباراة، وهي التي تمثل دافعا كبيرا للاعبين وتوافقا في رغبة تحقيق الانتصارات والبطولات بشكل مستمر.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.