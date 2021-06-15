القوي العاملة : صرف 4.9 مليون جنيه منحا اجتماعية لـ 9893...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 139 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 235 طالب عمل .
وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 232 منشأة ، وأسفر عن تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 28 شكوى عمالية .
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 90 منشأة ، والقيام بـ 19 حملة تفتيشية ، وبحث شكوتان ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 26 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوتين توعيتين .
وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحة عيد العمال لـ 9893 عاملاً بإجمالي 4 ملايين 946 ألفاً و 500 جنيه ، للمسجلين بالمديرية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة .
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