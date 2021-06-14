/635793/وكيل-أحمد-زيزو-يكشف-حقيقة-رحيل-اللاعب-عن-صفوف-الزمالك

كشف ميدو حزين وسيد مرعي، وكيلا أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، عن موقف اللاعب من التجديد لصالح القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويرصيددوت الخليجاتفاقية الجلسة:

وقال وكيلا اللاعب في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم":” لقد عقدنا جلسة مع أحمد سيد زيزو منذ شهرين واتفقنا على التفاصيل وعلى مسئوليتنا هو حابب الزمالك وسيلعب مع الفريق وهو نجم من نجومه، لم يبعد كيراً عن مستواه هذا الموسم ولكنه استعاد المستوى المعهود واللاعب مستمر مع النادي لموسم مقبل وفقاً لتعاقده.

طبيب الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل السفر لتونس

وتابع قائلاً:” أن اللجنة مازالت تدير امر التجديد وهو يرغب في الأستمرار داخل النادي، حيث من حقه ان يراي مستقبلة لكنة مستمر”.

واختتم قائلاً:”فتحنا أمر التجديد لزيزو مع حسين السيد وفاروق جعفر ولا توجد أزمة، فقط نحتاج إلى استقرار الإدارة لكي نتوصل لاتفاق، تغيير الإدارات يسبب أزمة لنا وللاعبين أنت لا تعرف مع من ستتحدث وتتفق".

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق أسوان والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً.

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.

وطالب علاء عبد العال، لاعبيه بضرورة الخروج من مباراة الزمالك القادمة مرفوعي الرأس من أجل الابتعاد عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

شيكابالا

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.