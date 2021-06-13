جدة - نرمين السيد - شددت الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، على ضرورة أن تقوم الدول والمؤسسات باتخاذ الإجراءات التى من شأنها تفعيل آليات التحول الرقمى بالموانئ، من خلال خطوات نوعية فى تبنى أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتيسير وتسهيل أمور حياتهم المعيشية، وهناك طموح كبير لدينا للتحول نحو موانئ الجيل الرابع.





جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 10)، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بعنوان: "الرقمنة فى الموانئ وصناعات النقل البحرى"، فى الفترة من 13-15 يونيو الجارى بالإسكندرية. وأشارت إلى منظومة صناعة النقل البحرى وخاصة فى بعض الدول العربية تحتاج إلى تغييرات من شأنها تطوير المنظومة والاستعانة البنية المعلوماتية وهو المحتوى الرقمى وميكنة الوثائق وتقديم الخدمات لضمان سرعة الإنجاز من خلال تقديم حزمة من التدابير. وأعربت الظاهر، عن سعادتها بالتواجد فى افتتاحية النسخة العاشرة المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات، قائلة: "أتشرف بالتواجد وسط هذا الزخم الكبير وذلك فى إطار الثورة الصناعية التى تشهدها دول العالم لطرح الرؤى والأهداف العملية والتجارب الناجحة للتعزيز من بناء القدرات والتشجيع على طرح الابتكارات والتطلع إلى تحقيق الأهداف المنشودة التى من شأنها مواكبة المستجدات العصرية وخاصة فى مجال النقل البحرى، والذى هو عصب التجارة العالمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينا الظاهر: تفعيل آليات التحول الرقمى بالموانئ ضرورة لمواكبة العصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.