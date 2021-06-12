/635513/عبد-الباسط-الشرقاوى-يطالب-باستغلال-المساحات-الشاغرة-بمراكز-الشباب-وتعظيم-مواردها

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بوضع خطة للانتهاء من تطوير مراكز الشباب، واستغلال المساحات الشاسعة الشاغرة في بعض المراكز غير المستغلة، في إنشاء حمامات سباحة أو ملاعب خماسية أو ما شابه، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة في قطاع الرياضة.

دعم مراكز الشباب

وأوضح النائب عبد الباسط الشرقاوي ،عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من مراكز الشباب تفتقد للعديد من الخدمات، مما ينعكس على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، في الوقت الذي يحظى قطاع الرياضة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لأهمية دوره في تنمية مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم وبناء قدراتهم، كما أن الحكومة خصصت محور في خطة التنمية لبناء الإنسان المصرى، وتأتى الرياضة في مقدمة الملفات التي تساهم في بناء إنسان سليم قادر على العطاء.

دوت الخليج يرصد مطالب النائب عبد الباسط الشرقاوي لدعم مراكز الشباب

وشدد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال المساحات الشاغرة في بعض مراكز الشباب، لاكتمال المنظومة الرياضية وفى نفس الوقت البحث عن كيفية تعظيم الاستفادة من موارد مراكز الشباب، وذلك من خلال إنشاء محال تجارية على امتداد السور الخارجي لمراكز الشباب وطرحها للإيجار لتحسين دخل المراكز، وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة بهذه الموارد في عمليات الصيانة والتطوير والتجديد والتحديث طوال الوقت.

وطالب النائب عبد الباسط الشرقاوي ،عضو مجلس النواب ، بضرورة وضع جدول زمني لعملية التطوير والتجديد واستغلال المساحات الشاغرة، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الإطار، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة بشأن عمليات التطوير والإحلال والتجديد.