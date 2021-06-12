الأهلي يعلق عى تقارير اقتراب النصر السعودي من حسم صفقة بدر بانون

قالت تقارير صحفية سعودية اليوم، السبت، إن مجلس إدارة نادي النصرالسعودي، برئاسة مسلي آل معمر، اقترب من حسم صفقة دفاعية كبرى فى الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-202، مؤكدة أنه اقترب من الاتفاق مع بدر بانون نجم الأهلي المصري.

ونشر موقع سعودي سبورت أن الإعلامي الرياضي أكرم كونور أعلن أن النصر على وشك التعاقد مع المغربي بدر بانون قلب دفاع النادي الأهلي المصري.

وكشف كونور، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مسؤولي النصر والأهلي يضعون التفاصيل النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف الموقع السعودي، أن الأنظار كلها اتجهت فى الأيام الماضية إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والذى قيل إنه فى طريقه للانضمام إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن النصر سابقا التعاقد مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي. وكشف وكيل اللاعبين فهد سارح القيمة المالية لانتقال المدافع المغربى بدر بانون، من الأهلى المصري إلى النصر فى الميركاتو الصيفى الحالي.