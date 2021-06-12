طقس الأحد: حار على القاهرة نهارا.. لطف ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.