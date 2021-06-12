وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان الموقف التنفيذي للمدفن الصحي بسنور...

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ظهر اليوم المدفن الصحى بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف ، لمتابعة الموقف التنفيذي حيث يقام المدفن على مساحة 20 فدان بتكلفة حوالى 21 مليون جنيه وتنفذه الهيئة العربية للتصنيع ويتم إنشاؤه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، وذلك في حضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام علي برنامج تطوير الريف المصري " حياة كريمة " والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة ومن محافظة بني سويف كل من اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة.

واستمع اللواء محمود شعراوي والمحافظ لعرض موجز من الشركة المنفذة عن الأعمال التي تم الانتهاء منها حيث يتم انشاء خلية دفن على مساحة 5 أفدنة بسعة تصميمية 100 ألف طن قمامة ، حيث تبلغ مساحة الخلية 5 آلاف متر من القاع ، و1100 متر علوى ، بجانب بعض الملحقات والمكونات الأخرى والتي تضم خزان وقود ومغسلة ومبني للتحكم في الميزان ومن المقرر ان يتم الانتهاء من المدفن مطلع شهر يوليو القادم .

كما تحدث خلال الزيارة مسئول إحدي شركات القطاع الخاص التي تتولي إدارة مصنع التدوير للمخلفات المجاور للمدفن الصحي ، حيث أشار الي التعاون الكبير بين الشركة والمحافظة في تنفيذ العقد المتفق عليه حيث يصل المصنع حوالي ٧٠٠ طن قمامة يومياً .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

وقال اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ بعض المشروعات بمحافظة ببنى سويف حيث يتم دعم منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في إطار تطوير البنية التحتية للمخلفات حيث تم ضخ استثمارات بالمرحلة الأولي للمنظومة بحوالي 58.5 مليون جنيه تتضمن إنشاء 2 مدفن صحي للتخلص الآمن من المخلفات بتكلفة 41 مليون جنيه بمنطقتي سنور وسمسطا ، وإنشاء محطة وسيطة في مركز ناصر بتكلفة 17 مليون جنيه ، وجاري التخطيط للمرحلة الثانية التي تشمل مدفن صحي ومحطتين وسيطتين .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعي إليه جميعاً وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات ، مشيراً الي الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ علي صحة المواطن.

كما اشار شعراوي الي التزام الوزارة والمحافظات بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة عند تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات .

ومن جانبه صرح الدكتور محمد هاني بأن نسبة التنفيذ في المدفن الصحي بسنور قدوصلت إلى أكثر من 95% من أعمال إنشاء المدفن، والتي شملت أعمال الحفر وتشكيل السواتر ومواسير صرف ونقل لسوائل الترشيح وأعمال حفر وتبطين لبحيرة التبخير ، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإنشائية الخاصة بالمباني الإدارية وأعمال الطرق والممرات الداخلية والسور الخارجي للمدفن.