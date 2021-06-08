غرف عمليات بـ مرور الجيزة لمنع التزاحم على طريق الواحات

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعدما أغلقت "مرور الجيزة" طريق الواحات لمسافة تقارب 2.8 كيلو متر، بغرض التطوير الذى يستغرق حوالى شهر، وينتهى فى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 1 يوليو المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتشمل تلك الأعمال، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم، بطول 25 كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر باتجاه مناطق الواحات البحرية، والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى، وإنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.