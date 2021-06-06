صور .. المطارات المصرية تشارك فى حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

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وأثنى على التعاون والتنسيق المستمر والفعال بين وزارتى الطيران المدنى والبيئة ودعم الوزارة كافة مبادرات وزارة البيئة للحفاظ على التوازن البيئى، حيث أعطى وزير الطيران توجيهاته لجميع المطارات المصرية وخصوصًا المطارات السياحية بإذاعة فيديوهات تعريفية عن حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وتعرض الفيديوهات الآثار الضارة للأنشطة البشرية على البيئة البحرية مع طرح أساليب بسيطة للمساهمة كأفراد فى حماية النظم البيئية واستعادتها.
وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى تشجع على استخدام الطاقة النظيفة فى الخدمات الجوية والأرضية، مما يساهم فى الحد من أزمة الطاقة باستخدام حلول غير تقليدية كالوقود الحيوى للحفاظ على البيئة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية وزارة الطيران المدنى فى نشر رسائل التوعية الخاصة بحماية البيئة البحرية، كما أثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدنى ووجهت الشكر لوزير الطيران لتوجيه بنشر مجموعة من الفيديوهات التى توضح الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة البحرية بالطائرات والمطارات المصرية، ليكون هناك وعى لدى المواطنين المسافرين على أهمية البيئة البحرية، وهذا دور مهم لوزارة الطيران المدنى بدعمها للرسائل البيئية، كذلك فهو رسالة مهمة للسائحين لتعريفهم بجهود مصر فى الحفاظ على مواردها الطبيعية.
يذكر أن حملة حماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا كأحد أهداف حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية مع حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر، وتهدف الحملة الحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الأحمر كحق للأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية، وهو ما يساهم فى الحفاظ على التراث الطبيعى والتنمية المجتمعية فى مصر على الصعيدين الاقتصادى، والثقافى ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسؤولة فى مصر.
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