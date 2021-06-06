عاجل .. فيديو : زيادة جديدة فى أسعار السجائر بدءا من يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال أديب، عبر برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة إم بى سى مصر: "السجاير هتغلى أول يوليو ودى حاجة مابتزعلنيش لأن الضرائب بتاعتها جزء كبير منها بيمول التأمين الصحى". وأوضح، أنه سعيد بهذه الزيادة لأنها فرصة للإقلاع عن التدخين. وقال هانى أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إن الزيادة الجديدة فى أسعار السجائر تصل إلى 50 قرشا على جميع علب السجائر سواء المستوردة أو المحلية، موضحا أن 25 قرشا تذهب إلى التأمين الصحى وفقا للقانون المعمول به منذ 3 سنوات.

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