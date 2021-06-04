البابا تواضروس: كل الدول تدرس مسار العائلة المقدسة.. ومصر تعيشه فى الواقع

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تذكار دخول السيد المسيح مصر ثابت فى التاريخ، لافتًا إلى أن الكنيسة القبطية تحتفل به منذ القرون الأولى.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن تذكار دخول السيد المسيح مصر عيد مهم لدى الكنيسة، منوهًا إلى أن الاحتفال فى السنوات الأخيرة حصل على اهتمام كبير من الدولة.

وأضاف "كل الدول بتدرس مسار العائلة المقدسة ولكن مصر تعيش ذلك فى الواقع، وده كنز وحاجة تنافسية مش موجودة فى أى حتة فى العالم".

وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار روجت لمسار العائلة المقدسة للعالم، منوهًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالاهتمام بالمسار، وتم تشكيل لجنة والبدء فى الاهتمام بالمواقع لكى تليق بضيوف مصر.

وأوضح أن المسار مقسم إلى جزئين الأول برى والثانى نيلى، وأن زيارة المسار لا تشترط زيارة الـ25 محطة وهى ميزة بأن زيارة الأماكن الأسرية قد توجد فى 3 أو 4 أماكن وهو ما يعنى عمل أكثر من برنامج للزيارة.