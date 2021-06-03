وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لمنع العنصر البشرى

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والاسئلة ، موضحا أن التصحيح سيكون الكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشري فى التصحيح.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.