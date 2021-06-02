تفاصيل مبادرة الجهاز القومي لتنطيم الاتصالات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة 

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مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مبادرته: في إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، في إطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتی يكون لهم دور حقيقي في دفع عجلة الإنتاج باعتبارهم فئة هامة وقوة كاهنة يجب استغلالها في الصالح العام،جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

الجهاز القومي للإتصالات

وتابع: انطلاقا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم، ويأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وأشار الجهاز القومي للاتصالات ،إلى أن هدف مبادرة الجهاز إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الانترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز أيضا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم.

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وأوضح أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقاری الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، وتلك التطبيقات المخصصة ذوى الهمم من متحدي الإعاقة البصرية هي CASH READElephapSee Be My Eyes ونعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.

وأضاف: أما ذوي الهمم من متحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق.