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هشام آمنه أمام محلية النواب:احنا شغالين فى البحيرة مش عشان أنا محافظ شاطر «صورة وفيديو»

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قال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة أن المحافظة تشهد نقلة وتحرك كبير، وذلك من خلال عمل مشروعات كبيرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يتم الحديث على عمل 37 مشروع، بالإضافة إلى بعض المشاريع القومية، التي تجعل محافظة البحيرة في مكان أفضل.

تحرك كبير داخل محافظة البحيرة

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، للرد على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، بشان بعض المشكلات، مضيفا، انه منذ يومين كان يتم الحديث عن 3 مشروعات أخرى سيتم إنشائهم، ولم يتم الإعلان عنهم حتى الأن ومنهم القطار السلايع الذي سيربط محافظة البحيرة بمحافظات الإسكندرية وبور سعيد والمنصورة، وتاتي هذه المشروعات بتوجيهات من الرئيس السيسي.

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ولفت اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة إلى وجود تحرك ملحوظ على ارض الواقع، متابعا:" لم يأتي هذا التحرك بسبب ان يمحافظ شاطر، ولكن بسبب وجود دعم كامل من الدولة لنا، وتخطيط جيد من الرئيس والقيادة السياسية، فضلا عن التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ونواب الشعب والذي نعتبرهم الأداة العظيمة التي يحسم بها المحافظ معارك كبيرة داخل محافظته".

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واختتم محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة:" أتمنى التوفيق لجميع النواب، وأشيد بالاداء المُدم، والتعاون المثمر بيننا، وأفتخر بحضوري ووجودي بين نواب المحافظة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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