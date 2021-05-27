الرئيس السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع ويجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وأوضح الرئيس السيسى- في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي- أنهما استعرضا المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدًا على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.
كما أكد الرئيس السيسى، على رفض مصر لأى مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب.
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