برلمانية تطالب بخطة واضحة من الصحة لتكليف الأطباء بالنظام الجديد

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 تكمن فى وضع وزارة الصحة نظاما جديدا للتكليف يربط بين التكليف بالوحدات الصحية ووظائف الأطباء المقيمين واتاحة ودراسة الزمالة المصرية لجميع الخريجين فى آن واحد، وهو ما تم تطبيقه على الدفعة التكيميلة السابقة والبالغ عددها 800 طبيب فقط كتجربة على النظام الجديد، فى حين أن الدفعة يصل عددها حوالى 870 طبيبا.





وأضافت النحاس، فى بيان لها أن الأطباء تمسكوا بالنظام القديم فى التكليف امتناعهم عن التسجيل وفقا للنظام الجديد وسط تمسك الوزارة بالنظام الجديد. وشددت عضو مجلس النواب، أنه ليس من المساواة أو العدل تحميل دفعة واحدة جميع المشاكل وآثار تطبيق النظام منذ 15 عاما الأمر الذى كان يتطلب معه وجود خطة واضحة فى كيفية تطبيق النظام الجديد تدريجيا بالتزامن مع وضع الحوافز اللازمة لدعم التخصصات النادرة والتى بحاجة إليها وذلك حفاظا على الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل جاذبة وليست طاردة، كذلك أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية ووضع خطة زمنية لتدارك أخطاء النظام القديم ونجاح الجديد وتحقيق اهدافه.

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