عاجل- يلتقى السيسى فور وصوله.. تغيير جدول زيارة وزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - علم موقع "دوت الخليج"، أنه تقرر إلغاء لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن، و ذلك فى أول زيارة له للقاهرة؛ بسبب تأخر وصول الطائرة، بسبب الظروف الجوية.





وكان من المنتظر وصول الطائرة صباح اليوم الأربعاء، على أن يلتقى بلينكن الرئيس السيسى، ثم يعقبه اجتماع مع وزير الخارجية شكرى بقصر التحرير، و يلقى بعدها كلمة قصيرة للإعلام. وتغير الجدول الخاص بالزيارة، حيث يلتقى وزير الخارجية الأمريكى بالرئيس السيسى فور وصوله و ذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكرى.

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