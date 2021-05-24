/632362/بهدف-90-الزمالك-يعبر-المصري-بثلاثية-في-الدوري-فيديو

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب المصري بثلاثة أهداف لهدفيين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، في لقاء شهد تألق كبير من حراس مرمى الفريقين.

وشهدت أحداث الشوط الثاني والمباراة تألق كبير من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تصدى لركلتي جزاء للنادي المصري ، نفس الأمر للحارس أحمد دعدور حارس عرين النسر الأخضر.

ترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 54 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 39 ليحتل بهم المركز الثالث في الجدول.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز. حراسمة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري

جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.