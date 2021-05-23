/632162/المالية-زيادة-15-مليار-جنية-بموازنة-الصحة-للعام-المالى-الحالى

قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إنه بالنسبة لموازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2022/2021، تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري وأكثر، مشيرا إلي إجمالي المخصص لموازنة الصحة للعام المالي 2021/2022، أكثر من 108 مليار جنيه.

ممثل وزارة المالية: ميزانية الصحة تبلغ 108 مليار جنيه

وأوضح ممثل وزارة المالية: "حسبنا النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومي، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء الاستحقاق الدستوري بزيادة، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة أكثر من 108 مليار جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021/2020، حيث كانت موازنة الصحة بمبلغ 93 مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه.

اجتماع لجنة الصحة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق وبشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.