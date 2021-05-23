نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي الحالى «صور»

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وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم علي موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي ٠٢٠٢١/٢٠٢٢

النائب علاء عابد يؤكد دعم اللجنة لهيئة قناة السويس

ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب.

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، على أن هيئة قناة السويس مجرى ملاحي حيوي وهام وقد رأينا الشهر الماضي، عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي، وهذا يؤكد أهميتها بالنسبة للملاحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، لمناقشه قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدوله، وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022فيما يخص:- 1_ الهيئة العامه لميناء الإسكندرية. 2_ الهيئة المصرية العامه لقناة السويس.