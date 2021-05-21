عبد الفتاح الجبالى يشارك فى مناقشة دكتوراة بإعلام الأهرام الكندية

جدة - نرمين السيد - يشارك عبد الفتاح الجبالى، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والمستشار الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى مناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث أحمد فتحى محمد محمود، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والتى تدور حول "نظم تمويل المؤسسات الصحفية المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.





وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية إعلام القاهرة، مشرفا رئيسيا، والدكتور محرز غالى، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أيضا، مناقشا. وستعقد المناقشة فى تمام الساعة الـ12 ظهرا يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 بمدرج 3 بالكلية.

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