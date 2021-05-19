6 قرارات هامة.. قرارات مجلس الوزراء اليوم ولجنة إدارة أزمة كورونا ومنها تخفيض أعداد الموظفين

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا قرارات مجلس الوزراء اليوم، والتي صدرت عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين والوزراء، ونتج عن اجتماع اليوم مجموعة من القرارات الهامة ونجملها لك في السطور التالية. قرارات مجلس الوزراء اليوم ولجنة إدارة أزمة كورونا 1- الإستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات الصادرة خلال اجتماع لجنة كورونا وحتى نهاية الشهر الجاري مايو 2021. 2- يتم إعادة فتح الحدائق والشواطئ والمنتزهات ولكن بالإجراءات الإحترازية اللازمة. 3- كما اشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم ولجنة أزمة كورونا على استمرار تخفيض أعداد الموظفين العاملين بالدولة في جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية وإصدار كتابات دورية لجميع الجهات بذلك. 4- الإستمرار في العملية التعليمية للمدارس الدولية واستكمال الدراسة عن بُعد بدايةً من يونيو. 5- تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية في أعمال الإمتحانات المقرر إجراءها في يونيو القادم. 6- توريد 20 مليون جرعة من لقاح” سبوتنيك” وكذلك توريد 20 مليون جرعة أخرى من لقاح “جونسون آند جونسون”. اقرأ أيضاً:

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