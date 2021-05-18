/631568/السادات-يشيد-بمبادرة-الرئيس-السيسى-لإعمار-غزة

أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، بما يؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقاءها ولا عن قضيتهم وأن إرتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو إرتباط قوى ثابت تمليه إعتبارات كثيرة على رأسها التاريخ والأخوة والقومية العربية والإيمان بعدالة قضيتهم وحقوقهم المشروعة .

وأوضح السادات أن مصر بمواقفها تاريخيا من القضية الفلسطينية تجسد يوما بعد الاخر أسمى معانى الاخوة والإنسانية ومساندة شعب فلسطين الشقيق وتؤكد مرارا أنها لم ولن تتخلى عن دورها كقوة عربية إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضايا العرب برغبة قوية فى أن يعم السلام كل دول العالم وأن يحظى الأشقاء الفلسطينين بحقوقهم العادلة والمشروعة.

محمد أنور السادات وإعمار غزة

وأكد السادات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية مركزية ومحورية بالنسبة لمصر وأن مصر لن تتوانى فى بذل كل الجهود وتقديم كل الدعم بمختلف أنواعه لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.