/631130/صلاح-محسن-يسجل-هدف-ثاني-قاتل-للأهلي-في-مرمى-صن-داونز-فيديو

سجل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى صن داونز بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر لتصل إلى جناح القلعة الحمراء، ومن ثم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى بطل جنوب إفريقيا.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بأداء لم يكن مميز مثل الشوط الأول بل تراجع أداء المارد الأحمر أمام صن داونز الذي أضاع العديد من الفرص وسط تألق ملحوظ لمحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء ، الذي حمى عرينه من 3 أهداف محققة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية ، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين عبر التردد الأرضي المفتوح، بالإضافة لقناة بي ان سبورت.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال

حراسة المرمى: دينيس أنياجنو.

خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو.

خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي.

خط الهجوم: مافوسا موديبا.