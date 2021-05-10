الارصاد:طقس غدا سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة وفرص أمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 33 درجة 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.