الصحة العالمية: تلقيح أكثر من مليار شخص حول العالم دون أى أعراض...

أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من مليار شخص على مستوى العالم تم تطعيمهم بلقاحات كورونا، ولم تظهر أى أعراض جانية شديدة أو حالة وفاة مرتبطة بتلقى اللقاح، متابعا: نعلن بشكل قوى أن اللقاحات آمنة، ومؤخرا وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح سينوفارم الصينى، وقبلها وافقت على العديد من اللقاحات.

وأضاف استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كافة لقاحات كورونا أصبت فعالياتها، حيث إن حيث وصلت نسبة انخفاض الحالات الخطيرة في المجتمعات التي تم تلقيحها خلال الفترة الماضية باللقاحات إلى 99%.

وتابع استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: ندرس بشكل مفصل التحور الخاص بفيروس كورونا على المدى الطويل، لافتا إلى أن الوضع في الهند أكثر تعقيدا، موضحا أن التحور لسلالة جديدة كان أحد العوامل وليس السبب الوحيد ليما يحدث في الهند الآن من تزايد كبير للإصابات بكورونا، مشيرا إلى أن من أبرز الأسباب أيضا لتزايد الإصابات هو وجود الكثير من المناسبات السياسية والدينية والاجتماعية التي لم تراعى الإجراءات الاحترازية بجانب الكثافة السكانية الكبيرة كما أن سرعة التلقيح كانت في بدايتها في الهند مما أدى إلى تزايد الإصابات.