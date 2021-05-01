عاجل.. مصدر كنسى: لا توجد خسائر فى الأرواح بحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - كما نفى المصدر وجود إصابات، مشيرا إلى أن الحريق بدأ بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وخروج المصلين. وأدى الحريق إلى خسائر مادية فى المبنى نفسه، ولم يعلن بعد عن الأسباب التى أدت إلى اندلع هذا الحريق.

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