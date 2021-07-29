أخبار مصرية

وأعلن الدحيل القطري يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابقبعقد احتراف لثلاث مواسم قادمة في صفقة...
ترتيب الدووري المصري بعد مباراة الأهلي وأسوان
شهد جدول ترتيب الدوري المصري تغييرات بعد مباراة الأهلي وأسوانوالتي أقيمت على ملعب أسوان...
محمد شريف في الصدارة.. ترتيب هدافيين الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وأسوان
وأنفرد محمد شريف لاعب الأهلي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة أسوان.......
مدرب منتخب مصر لليد: نعمل بجد لنقدم أفضل ما لدينا غدًا ضد السويد
علق الإسباني روبيرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بحماس على مباراة منتخبنا الوطني أمام السويد...
«بواليا المنقذ»: الأهلي يحقق فوزاً صعباً على أسوان في الدوري«فيديو»
حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء جمع الفريقين...