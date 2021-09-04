بريطانيا تكشف عن خطة لخفض تكاليف مواقع شحن السيارات الكهربائية

بلومبرج _ كشفت الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، أوفجيم، عن إجراءات تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات الكهربائية فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى السيارات الأكثر صداقة للبيئة.

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن أوفجيم تخطط لإزالة أجهزة الشحن المخصصة لربط محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية القائمة في حال الحاجة إلى سعة إضافية. وبموجب المقترح، سوف يتم استرداد التكاليف من خلال الرسوم التي يدفعها كل مستخدمي نظام التوزيع.

وقالت أوفجيم إن هذا سوف يجعل الأمر أرخص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في المواقع المطلوبة فيها.

ومنعت المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل اعتبارا من 2030 وهو ما سيتطلب بناء سريع لشبكة الشحن.

وأقرت أوفجيم في مايو 300 مليون جنيه (416 مليون دولار) للاستثمار في الشبكات وسوف يتم استخدام نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بما في ذلك نقاط الشحن السريع.