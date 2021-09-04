السعودية تصدر 10 آلاف رخصة عمل حر خلال 6 أشهر

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العربية نت _ كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة «العمل الحر» وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.
وأضافت «الموارد البشرية»، أن الوزارة أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.
وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني بلغ 207.27 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين، كما أسهمت في تقليل الخلافات والقضايا العمالية، وبلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.
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