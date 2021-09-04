ترامب: على الأرجح لن أحصل على الجرعة المعززة من لقاح كورونا

سي إن بي سي _ نقلت وول ستريت جورنال عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قوله إنه لن يحصل على الأرجح على جرعة معززة من اللقاح ضد فيروس “كوفيد-19”.

وقال ترامب: “أشعر بأنني في حالة جيدة، ربما لن أحصل على الجرعة المعززة من اللقاح، سوف أنظر في هذا الأمر لاحقا، أنا لست ضد ذلك لكن ربما لا يكون مناسبا بالنسبة لي”.

وكان ترامب قد هاجم فكرة الجرعات المعززة من اللقاحات في مقابلة تلفزيونية خلال الشهر الماضي، واصفًا إياها بـ”عملية لكسب المال لشركة فايزر”.

وأقرّت لجنة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض، ضرورة استخدام الجرعات المعززة للأشخاص الذين يواجهون ضعفا في المناعة، وسط تقارير تشير إلى رغبة الجهات الصحية في دفع البيت الأبيض على توزيع الجرعات المعززة لجميع الأمريكيين.