- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 4381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 5383 حالة يوم الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 876732 حالة.
كما سجل المغرب 104 وفيات جديدة، ارتفاعا من 70 يوم الخميس، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12923 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 4381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.