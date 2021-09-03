مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر هبوط في أسبوعين بفعل بيانات الوظائف الأمريكية

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ر ويترز – تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، إذ أشارت بيانات التوظيف الأمريكية إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم، فيما كانت أسهم التجزئة والسفر ذات الانكشاف على الأسواق الأمريكية الأكثر تضررا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض له في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق في أغسطس أقل عدد وظائف في سبعة أشهر. كما هوت أسهم عالمية بعد البيانات.

وكانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة، إذ انخفضت 0.9 بالمئة. وكان سهم شركة بيع الكتب دبيلو.إتش سميث، الذي يحقق ربع أرباحه على الأقل من العملاء الأمريكيين، الأسوأ أداءً في هذا القطاع، إذ انخفض 3.4 بالمئة.

وهوت أسهم شركات السفر واحدا بالمئة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية هي الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ارتفعت اثنين بالمئة تقريبا مع لجوء المستثمرين للقطاعات أكثر متانة في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الجائحة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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