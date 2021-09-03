صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 اغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و553 ألف و168 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 833 ألف 54 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 644 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 511 ألف و31 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 196 ألف و296 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألف و 460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 45 الف و192 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 20 الف و445 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 955 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 12 الف و 594 طن ، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي 11 الف و 593 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 الاف و 315 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 365 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 الاف و 850 طن.