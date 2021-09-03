وزيرا النقل والسياحة يبحثان سرعة وضع الألية النهائية لتيسير إجراءات تنفيذ سياحة اليخوت

عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل والدكتور خالد العناني – وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الاجراءات المنفذة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت اليه مستجدات الأعمال و الدراسات التي تمت بشأنها.

وتم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل و المتخصصين و الجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري انشائها ضمن الاستراتيجية على أن تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

وتتضمن بنود الاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بمصر تحديث الخريط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط و القواعد التنظيمية لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري لاعتمادها.

وتتضمنت كذلك إطلاق منصة النافذة الواحدة لسياحة اليخوت، يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالاضافة الى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الاجراءات .