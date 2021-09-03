الأسهم اليابانية تبلغ قمة 3 عقود مع إعلان رئيس الوزراء التنحي عن منصبه

_ ارتفعت الأسهم اليابانية، فيما بلغ المؤشر توبكس الواسع النطاق أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما، بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته، فاتحا الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات القادمة.

وصعد المؤشر نيكي 2.04 بالمئة إلى 29128.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 بالمئة إلى 2015.45، ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ أبريل 1991.

وفي الأسبوع، زاد نيكي 5.4 بالمئة في أكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر حين فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس للأوراق المالية “الأسهم اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيء في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح (الشركات) والسبب الوحيد الذي قد أفكر فيه هو الشعور بالركود بسبب استجابة الحكومة الضعيفة للجائحة”.

ويُنظر إلى رحيل سوجا على أنه يقلص فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب والتي قد تُجرى بحلول نوفمبر.

كما يراهن المستثمرون على أن خليفة سوجا، أيا كان، من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة والأسر قبل الانتخابات، مما يشكل دفعة لأسعار الأسهم.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الرقائق المكاسب.

وزاد مؤشر بورصة طوكيو لشركات صناعة الصلب 4.13 بالمئة، إذ صعد سهم نيبون ستيل 5.4 بالمئة وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 6.5 بالمئة.

وتلاه مؤشر شركات صناعة الآلات الكهربائية وشركات السمسرة في الأسهم بمكاسب 2.4 بالمئة و2.3 بالمئة.