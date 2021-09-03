رئيس وزراء اليابان يعلن الانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا لزعامة الحزب الحاكم

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وكالات _ أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، أنه لن ينافس على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن سوغا قوله إنه لن يخوض السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر ما يمهد الطريق لاستبداله بعد عام واحد فقط في المنصب.
ومن المقرر أن تجري انتخابات قيادة الحزب في 29 سبتمبر الجاري، على أن يكون الفائز رئيسًا للوزراء بسبب أغلبية الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس النواب.
يشار إلى أن سوجا، الذي تولى المنصب بعد استقالة شينزو آبي في سبتمبر الماضي، شهد انخفاضًا في معدلات دعمه إلى أقل من 30 في المائة تزامنا مع تعرض البلاد لأسوأ موجة من إصابات كوفيد-19 قبل الانتخابات العامة هذا العام.
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