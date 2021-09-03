كوريا الجنوبية تمدد قيود التباعد الاجتماعي لكبح تفشي كورونا

– مددت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، قيود التباعد الاجتماعي لمدة شهر لكبح تفشي كورونا في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي تكثف فيه الدولة حملة التطعيم قبل عطلة عيد تشوسوك “عيد الشكر” في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم إن القيود ستسري حتى الثالث من أكتوبر وستكون العاصمة سول والمدن المجاورة لها عند المستوى الرابع، أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي، بينما ستخضع بقية مناطق البلاد للمستوى الثالث.

لكنه قال إن الحكومة ستسمح للمطاعم والمقاهي في منطقة سول الكبرى بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة مساء في الوقت الراهن وسيسمح للعائلات بالتجمع في مجموعات تصل إلى ثمانية أشخاص في عيد الشكر الموافق 21 سبتمبر.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس منها 1675 حالة محلية. وبلغ مجمل الإصابات في كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة 257110 والوفيات 2308.

وقالت وزارة الصحة إن من المرجح أن يشتد التفشي الراهن للمرض خلال الأيام الأولى من هذا الشهر وربما يبلغ ذروته ليصل إلى 2300 حالة يوميا قبل أن بنحسر في نهاية الشهر. وسيتجاوز ذلك الرقم القياسي الذي سُجل في 11 أغسطس وبلغ 2223 حالة.

وأشار رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم تطعيم 70 في المئة من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة بالجرعة الأولى من اللقاح بحلول عيد الشكر واتمام التطعيم لنصف السكان بحلول نهاية سبتمبر.