ويسترن يونيون تعلن استئناف عملياتها في أفغانستان

سكاي نيوز عربية _ أعلنت شركة ويسترن يونيون الأمريكية العملاقة المتخصصة في الحوالات المالية، الخميس، أنها استأنفت عملياتها في أفغانستان بعدما علّقتها في 18 أغسطس إثر استيلاء طالبان على السلطة.

وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان: “يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتبارا من 2 سبتمبر، حتى يتمكن عملاؤنا مجددا من إرسال الأموال ودعم أحبائهم”.

وأضافت: “نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم”، لافتة إلى أنه لن تفرض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح بالتحويلات المالية للأشخاص من وإلى أفغانستان.

وهذه التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج، تعتبر حيوية للأفغان.