المصرف المتحد يشارك بنصف مليار جنيه في قرض شركة الغرابلي

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إسلام فضل – كشف المصرف المتحد، عن مشاركته بحصة تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه في قرض مشترك متوسط الأجل تبلغ قيمته الإجمالية 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.
وأضاف المصرف في بيان صادر اليوم الخميس، أن 11 بنكًا شاركوا في القرض وهم: البنك الأهلي كوكيل التمويل، بنك مصر، القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، كريدي اجريكول مصر، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، قناة السويس، الاستثمار العربي، المصرف المتحد.
وأوضح أن القرض يهدف إلى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها الاستثمارية نحو 19.06 مليار جنيه.
وجاءت حصص البنوك المشاركة في التمويل كالتالي: 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليار جنيه لبنك مصر ، 1.022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي اجريكول و 700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و 300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.
وصرح أشرف القاضي، إن المصرف المتحد في التمويل المشترك بهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030.
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